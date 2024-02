No Sala de Redação desta quinta-feira (8), o repórter Geison Lisboa, de GZH, trouxe a informação sobre a busca do Inter por um volante. Enquanto aguarda o desfecho da negociação para contratar Thiago Maia, a direção colorada sondou a situação de Bruno Gomes, do Coritiba, que jogou a temporada passada pelo Inter. No entanto, há uma enorme e importante diferença entre esses dois jogadores.