O Inter joga a próxima partida no Gauchão contra o São Luiz, na quarta-feira (24), em Ijuí. Depois, volta a atuar no Beira-Rio e, diferentemente da estreia, quando os portões ficaram fechados, terá torcida contra o Ypiranga, mas apenas de mulheres, crianças e idosos. Ou seja, temos a certeza de que não haverá problemas no estádio neste próximo sábado (27).