Governo gaúcho recebe última parcela de compensação por corte de ICMS

A União repassou ao governo gaúcho a última parcela de compensação das perdas geradas pela redução do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS), ocorrida em 2022. No caso do Rio Grande do Sul, o pagamento foi antecipado como forma de amenizar o impacto da enchente. O repasse ao Tesouro do Estado foi de R$ 674,4 milhões. Na próxima semana, a parcela de 25% correspondente aos municípios, no valor de R$ 133,2 milhões, será encaminhada pelo Piratini às prefeituras.