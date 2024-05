O governador Eduardo Leite e deputados federais da bancada gaúcha solicitaram ao ministro do Turismo, Celso Sabino, um incremento nos valores do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) ao Rio Grande do Sul. Até agora, foram disponibilizados pouco mais de R$ 100 milhões. As autoridades defendem que o montante chegue a R$ 1 bilhão, com mudanças também nas regras para acesso ao crédito.