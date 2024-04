O senador Sergio Moro (União-PR) está em desvantagem no julgamento marcado para começar nesta segunda-feira (1º). Nos bastidores, sua derrota é considerada quase certa no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Mas o ex-juiz ainda tem aliados no Judiciário, e não receberá apenas votos contrários entre os sete desembargadores. É provável, inclusive, que um deles peça vista do processo, garantindo a Moro sobrevida política e mais tempo para articulação.