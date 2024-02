O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, está decidido a encontrar um novo modelo de gestão para o Complexo Cultural do Porto Seco, com estruturas fixas que permitam eventos além do Carnaval. No Rio de Janeiro, o prefeito fez uma visita guiada, nesta segunda-feira, (26) ao sambódromo da Marquês de Sapucaí em busca de inspiração. É claro que são eventos incomparáveis em termos de dimensão. Mas Melo está convicto de que a festa tem crescido a cada ano na capital gaúcha, e que parceria com a iniciativa privada poderá transformar o Porto Seco.