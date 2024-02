Colocar a educação de crianças e adolescentes no centro das políticas públicas passou a ser uma missão de vida do conselheiro Cezar Miola, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). Ao encerrar na semana passada um ciclo de dois anos como presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o conselheiro relatou iniciativas inéditas que levaram auditores de todo o país a ações de fiscalização nas escolas, além do envolvimento em programas permanentes para qualificação do ensino.