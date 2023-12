A decisão do governo Lula de antecipar o aumento do teor de biodiesel na mistura ao óleo diesel terá reflexos em uma ampla cadeia produtiva no Rio Grande do Sul, líder nacional do setor, e em outros Estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. Além da geração de negócios e de valor agregado para as cadeias da soja e de proteína animal, a medida deverá elevar os investimentos junto aos agricultores familiares. A mistura de biodiesel sairá dos atuais 12% para 14% a partir de março de 2024, e para 15% em março de 2025.