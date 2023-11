Após ser aprovado no Senado, o projeto que limita o alcance de decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) depende agora da vontade do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O ritmo da tramitação é incerto, porque houve uma inversão de papeis entre ele e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Se antes cabia ao senador o relacionamento mais estreito com a Corte, agora é Lira quem busca alinhar os laços com os ministros.