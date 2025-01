Sem anúncio de Trump sobre tarifas e com ajuda do BC, dólar tem pequeno recuo

Ainda que tenha reforçado as ameaças de campanha no discurso de posse, Donald Trump deve adiar a que tem maior potencial de abalo no câmbio: o aumento do imposto de importação. A informação do jornal The Washington Post trouxe alívio global, e o dólar fechou em R$ 6,0xx, queda de 0,xx%, nesta segunda-feira (20).