Empresa vai investir R$ 180 milhões para instalar fábrica na Região Metropolitana

Alvorada vai receber uma fábrica de cerca de R$ 180 milhões da Fundição Ciron , empresa do grupo Fundimisa que atua no segmento metalúrgico. A unidade será dedicada à produção de peças de ferro fundido — isto é, obtidas a partir da aplicação de metal líquido sobre um molde.

O aporte será feito com financiamento via programa Mais Inovação, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O crédito corresponde a 48,5% do total que será investido, ou R$ 87,8 milhões.