"Amazônia de pé resolve problema de chuva e de temperatura", diz pioneira do clima

Denise Hills é conselheira, pioneira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela Organização das Nações Unidas (ONU) em finanças sustentáveis e integrante do comitê consultivo do Chapter Zero Brazil (IBGC). Nesta entrevista à coluna, realizada no 25° Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em São Paulo, Hills relata o que é preciso fazer e como evitar que a meta de aquecimento de 1,5ºC, estabelecida no Acordo do Paris, vá por água abaixo.