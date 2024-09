Como o projeto "Clima à Pampa", com apoio do Fórum Econômico Mundial, quer marcar a eleição

Um projeto voluntário, apartidário e feito por colaboração entre várias entidades de Porto Alegre ligadas ao Fórum Econômico Mundial, à Organização das Nações Unidas e outras organizações internacionais vai marcar as eleições à prefeitura.



A proposta do Clima à Pampa é colocar as questões ambientais no centro das decisões políticas da cidade. Para isso, busca apoio de candidatos comprometidos com o tema a uma carta-compromisso ambiental.