"Trata-se de investimento para um novo modelo só", diz presidente da GM na América do Sul sobre Gravataí

Embora seja revestido de um significado simbólico para o Rio Grande do Sul neste momento, o investimento anunciado pela General Motors em Gravataí é o menor da história da unidade, em termos reais (com a inflação descontada dos valores nominais). Conforme Santiago Chamorro, presidente da GM na América do Sul, isso se deve ao fato de ser aporte só para um modelo. O executivo falou com a imprensa depois da cerimônia que incluiu homenagem aos voluntários que atuaram no socorro aos colegas e à comunidade. E resistiu a todas as tentativas de especificar o "modelo inédito no mundo" para a GM, não sem sorrir toda vez que se mencionava o esperado SUV compacto. Também afirmou que "os consumidores" são responsáveis pela inclusão dos elétricos nos planos da montadora, mesmo confirmando que o novo modelo ainda será a combustão. E evitou comentar um assunto que incomoda a montadora, a renovação do incentivo federal maior para o Nordeste, onde a BYD está investindo R$ 5,5 bilhões e a Stellantis, R$ 13 bilhões.