Tragédia aumentou chance de investir no RS, diz vice-presidente da BYD

Há poucos dias, Alexandre Baldy se tornou vice-presidente sênior da BYD no Brasil para todos os negócios da marca chinesa no Brasil, automotivos ou não. A montadora que ameaça a liderança global da Tesla tem pressa: quer começar a produção em Camaçari em 2025 e a montagem, ainda neste ano. Baldy foi deputado federal pelo PP por Goiás e ministro das Cidades na gestão Temer. Desde dezembro de 2022, exercia o papel de conselheiro especial da BYD no Brasil. Nesta terça-feira (9), esteve em Porto Alegre nos preparativos de lançamento de um novo modelo na rede Iesa, que representa a BYD no Estado e disse à coluna que a ajuda ao Estado durante a tragédia de maio o aproximou do governo gaúcho e acabou "intensificando discussões" sobre um investimento por aqui.