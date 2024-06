Rede de SC abrirá súper em "ponto icônico" do bairro Rio Branco, em Porto Alegre

A rede de supermercados de Santa Catarina Bistek abrirá unidade no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. À coluna, o diretor-presidente, Walter Ghislandi, antecipa que a loja será em "ponto icônico" da região. A abertura do quarto supermercado Bistek na Capital está prevista para o próximo ano. Mais outras três ou quatro lojas integram o projeto de expansão da marca na Região Metropolitana, que ocorre desde 2020. Hoje, são cinco no Estado. Ghislandi esteve em Porto Alegre na segunda-feira (24) a convite do IEE (Instituto de Estudos Empresariais) para evento com empreendedores.