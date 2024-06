Às 18h desta quinta-feira (13), o BNDES fará uma apresentação destinada a micro, pequenas e médias empresas sobre o Programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul.



O banco vai tirar dúvidas em youtube.com/@bndes. A teleconferência (live) será feita diretamente da sede do Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRC-RS), onde desde o dia 4 funciona o posto avançado do banco de investimentos.