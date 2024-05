Depois da orientação da Acrefi para que os bancos flexibilizem a cobrança de clientes afetados pela tragédia no Rio Grande do Sul, o Bradesco anunciou que vai oferecer condições especiais de renegociação, com prazo de carência de até 180 dias, para pessoas físicas e empresas em linhas de crédito como capital de giro, crédito pessoal e crédito direto ao consumidor.