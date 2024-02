Com o objetivo de reunir centenas de líderes no mercado de material de construção, a Atlas, empresa gaúcha que é referência nacional em produtos para preparação, pintura e acabamento de superfícies, realiza em março, no Uruguai, o summit "Líderes de Famílias Empresariais". O evento ocorre entre 11 e 14 do próximo mês em Punta del Este, e tem apoio do Ministério de Turismo uruguaio.