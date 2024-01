Na semana passada, enquanto o presidente do BNDES, Aloisio Mercadante, dizia que o Brasil precisava voltar a "fazer navio", uma empresa gaúcha especializada em gestão e análise de informações por meio de sistemas de inteligência e geolocalização assinava um contrato de R$ 7 milhões com o banco para compilar dados sobre a região costeira dos três Estados do Sul.