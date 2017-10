É uma meta ambiciosa, mas o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, está disposto a defender a criação de uma zona franca no Vale dos Vinhedos. Pasin defendeu o projeto ontem em Brasília. A ideia não é encher de lojinha de quinquilharias as encostas forradas de parreirais. A intenção é reduzir a carga tributária sobre a produção vinícola nacional, reforçando, de quebra, o turismo. Dado o ritmo arrastado – para não dizer parado – da autorização para os free shops do lado de cá da fronteira, será uma batalha dura.