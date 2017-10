Na coluna tem uma seção chamada Dinheiro & Diversão , esse é o tipo de informação relevante e interessante: tem mais gente unindo pontas. Será lançado em novembro, em Porto Alegre, o Intercena, projeto de internacionalização das artes cênicas do Estado. Com apoio da Braskem, tem intenção de enfrentar "complexidades no campo da cultura" – também conhecida como falta de dinheiro para apoiar iniciativas na área.

A proposta é reinventar o mercado para garantir a sobrevivência das artes. Vai avançar pela economia da cultura, passando por geração de emprego e renda e fortalecimento da cadeia produtiva das artes cênicas. Prevê capacitação para 22 companhias de artes cênicas do Rio Grande do Sul, rodada de negócios com mais de 30 curadores e programadores de festivais, além do 1º Seminário Internacional sobre Festivais de Artes Cênicas.