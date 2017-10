A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o acordo que transfere da Eletrosul para a chinesa Shanghai Energy a responsabilidade pela execução das obra do chamado Lote A, conjunto de reforço ao sistema de transmissão de energia no sul do país que inclui linhas e subestações. O acerto prevê prazo de até 48 meses para a conclusão das obras, mas também uma espécie de prêmio se a empresa concluir antes de 36 meses.

Com a decisão, o prazo limite para a entrega das obras vai até 2021. Isso significa que os projetos que quiserem disputar o leilão do final deste ano que prevê entrega de energia em quatro anos não serão viáveis, porque há um prazo de seis meses de "garantia". A menos, claro, que o governo federal mude as regras do leilão. Depois da má experiência de bilhões investidos no Nordeste sem conexão com o sistema elétrico, as regras exigem capacidade para transportar a nova geração, com essa folga para entrada em operação.