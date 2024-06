Talvez a grande surpresa do Gre-Nal seja a presença ou não de Kannemann no time do Grêmio. Preservado na partida contra o Fortaleza, o argentino foi inclusive citado na entrevista pós-jogo de Renato Portaluppi. Mistérios à parte, o zagueiro já sabe que o clássico em Curitiba terá um valor especial para ele.