Além de ser um jogo importante para o Inter atingir o número da projeção na Série B para o acesso à elite do futebol brasileiro, o jogo contra o CRB, nesta sexta-feira, no Beira-Rio, marca mais um momento especial para seu ídolo: D'Alessandro. O capitão argentino chega a 388 jogos com a camisa colorada, fixando seu nome entre os dez jogadores com mais atuações pelo clube na história.

D'Alessandro foi contratado na metade da temporada de 2008. Desde lá, foram 84 gols marcados, além de impressionantes 96 assistências. Ele também coleciona títulos: são 12 no total, com destaque para a conquista da Copa Libertadores da América de 2010. Na atual temporada, ele soma 47 jogos, com 8 gols e 16 assistências. É um dos atletas com mais atuações pelo time no ano.