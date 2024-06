Entra e sai ano, entra e sai técnico, e o goleiro da Seleção Brasileira não muda. Alisson já foi a duas Copas do Mundo, jogou como titular em ambas e não deixou saudades. Dorival Jr nos seus dois jogos de estreia usou o goleiro Bento, do Athletico-PR, porque Ederson, do Manchester City, e o ex-Inter, hoje no Liverpool, tiveram lesões.