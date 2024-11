Sem povo, sem voto e sem sonho

A esquerda democrática é aquela que respeita as regras do jogo. Ela se assenta na defesa de uma sociedade, pelo menos em tese, não tão desigual, com mais intervenção do Estado sobre a economia e mais tutela sobre a sociedade. Ainda que coalhada por conceitos ultrapassados, essa esquerda é importante para o contraponto de ideias e para a pluralidade eleitoral e parlamentar.