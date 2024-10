A barreira da deseleição

Mais do que no primeiro turno, o segundo é uma espécie de deseleição. Em boa parte das disputas, vence o candidato menos rejeitado. E rejeição, vamos admitir, é um fenômeno do nosso tempo, porque, seja por ceticismo ou decepções pregressas, a larga maioria das candidaturas não empolga mais o eleitorado. O descrédito, outro nome para essa rejeição generalizada, se materializa no tsunami de abstenções e votos nulos e brancos.