Eu até não me apego ao número do clássico, algo característico aqui no Rio Grande do Sul para situar o Gre-Nal em disputa. Considero o acontecimento, o personagem ou placar algo mais emblemático para batizá-lo. O do último sábado eu definiria como o Gre-Nal do Roger. Ninguém saiu maior ou mais vitorioso do clássico do que o técnico do Inter.