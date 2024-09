O Inter deve torcer para alguns times envolvidos em copas e que poderão, em caso de título, aumentar o número de vagas à Libertadores via Brasileirão. São eles: Botafogo, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Cruzeiro. Eles estão melhores colocados do que o Colorado no Brasileirão e podem ampliar o atual G-6 do campeonato.