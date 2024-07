Mais do que Valencia, reforço garantido para o duelo contra o Juventude pela Copa do Brasil, o Inter precisará rever a escolha dos titulares para executar a ideia do seu treinador. Se Coudet gosta de um time intenso, ele precisará acrescentar força. O calendário apertado com jogos a cada 72 horas exige esse perfil de jogadores. O Inter terá de apostar na força e baixar a média de idade dos seus titulares.