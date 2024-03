Antes de tudo é preciso dizer que não há atrito da imprensa com o Grêmio. E não há com nenhum outro clube. Isso é narrativa de internet para criar situações bélicas. É o popular “jogar para a torcida”. Considerei desastrosas as entrevistas no pós-jogo do Grêmio no último sábado. Pouco se falou na vitória de goleada, na qualidade de Pavon, ou na estreia com gol de falta de Diego Costa. O tom foi agressivo, nervoso. Renato optou por rebater críticas e Antônio Brum por achar um inimigo imaginário.