Foi difícil, mas saiu. O Brasileirão mais emocionante dos últimos anos nos brindou com grandes jogos e muitos personagens. Marcelo no Fluminense, Lucas Moura no São Paulo, Hulk no Atlético-MG e Suárez, o melhor do campeonato, no Grêmio. Para cada posição, há pelo menos duas boas opções. Confere abaixo a minha seleção.