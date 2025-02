Inter de Roger mostrou evolução no Gre-Nal

Fernando foi um dos destaques do clássico. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Opinião direta. O Inter merecia ter vencido o Gre-Nal na Arena na noite deste sábado (8). O Colorado construiu mais chances para fazer gols. Pelo menos, seis oportunidades. Pecou nas conclusões das jogadas. Wesley desperdiçou a maior no primeiro tempo. O time de Roger Machado demonstrou rapidez na construção das jogadas, boa reposição defensiva e maior imposição física.



O volante Fernando foi o grande nome do clássico 444. Comandou o meio-campo, marcou muito e ainda fez o gol de empate na bola aérea. Vitão também se destacou no embate com Braithwaite.

O zagueiro Victor Gabriel vai se firmando como o parceiro do camisa 4 na defesa colorada. Em termos de desempenho, Thiago Maia e Wanderson ficaram um pouco abaixo em relação a equipe. Mas nada comprometedor.

No geral, o duelo mostrou uma evolução do Inter em relação as partidas anteriores, justamente contra o Grêmio, o adversário mais forte que encarou no Gauchão.