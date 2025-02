Wanderson revela conversa com juiz do Gre-Nal 444: "Não foi pênalti"

Após cobrança de falta, bola desviou no braço do atacante do Inter dentro da área. André Ávila / Agencia RBS

Wanderson foi um dos personagens do Gre-Nal que terminou empatado em 1 a 1, neste sábado (8), na Arena. Antes do jogo, pela dúvida na escalação do Inter. Com a bola rolando, foi o pivô de uma discussão envolvendo a arbitragem.

O gol do Grêmio foi oriundo de um pênalti marcado com o auxílio do VAR, quando uma falta cobrada por Cristaldo desviou no braço do atacante, que estava postado na barreira. Na zona mista da Arena, o camisa 11 colorado comentou o lance e uma conversa com o juiz Rafael Klein:

— No meu ponto de vista, foi injusto o que ele marcou, porque ele estava com os olhos em mim e na hora falei para ele que eu estava com o braço colado. Foi o movimento que eu fiz e ele mesmo me disse: "Cara, não foi pênalti". Depois, o VAR chamou e eu acho que a gente foi prejudicado — disse.

— É um clássico que a gente sabe que tudo pode acontecer, mas a arbitragem hoje (sábado), no meu ponto de vista, estava mal intencionada desde o início do jogo, com a expulsão do Roger. No próximo clássico, se tiver, deveriam escolher uma arbitragem muito mais qualificada para apitar um jogo deste nível — comentou Wanderson.

Apesar da reclamação em relação à arbitragem, o atleta colorado aprovou a própria atuação. Acostumado a jogar pelo lado esquerdo do ataque, o jogador mais uma vez foi escalado pelo técnico Roger Machado no lado oposto.

— Para ser sincero, é mais uma questão de adaptação. Tenho me colocado à disposição para jogar tanto na esquerda quanto na direita. Independentemente do lugar onde eu jogue, vou me doar 100%. Nos últimos jogos, tenho mostrado que pela direita eu posso fazer também. E hoje (sábado), tirando o pênalti que foi uma questão da arbitragem, foi um grande jogo não apenas meu como de toda a equipe — opinou ele.