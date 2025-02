Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no Gre-Nal 444

Gol foi marcado por Fernando, de cabeça. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter empatou com o Grêmio em 1 a 1 na Arena neste sábado (8), em duelo válido pela 6ª rodada do Gauchão 2025. O gol do time de Roger Machado foi marcado pelo volante Fernando, no segundo tempo.

O Inter foi superior em boa parte da partida, acumulando chances de abrir o placar já na primeira etapa. No segundo tempo voltou melhor, e, apesar do gol sofrido, não se abateu e conseguiu a igualdade em poucos minutos.

Com o resultado do Gre-Nal 444, o Colorado soma 14 pontos e lidera o Grupo B do Estadual. Também líder na classificação geral, o Inter ainda pode ser ultrapassado pelo Juventude, que enfrenta o São José, neste domingo (9), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Praticamente não foi acionado durante os 90 minutos. Não teve chances na cobrança do pênalti de Braithwaite. Nota: 6

Aguirre

O Grêmio escolheu atacar o lado esquerdo da defesa do Inter. Acabou não sendo testado por Aravena ou Edenilson. Nota: 6

Vitão

Travou um duelo intenso contra Braithwaite durante toda a partida. Levou vantagem em alguns momentos. Também apareceu bem na saída de bola. Nota: 7

Victor Gabriel

Fez uma boa estreia no Gre-Nal. Não sofreu tanto com as investidas de Pavon pelo seu lado da defesa. Mostrou personalidade. Nota: 6

Bernabei

Foi praticamente um jogador de ataque toda a vez que o Inter teve a posse de bola. Foi acionado com frequência pelo espaço dado por Pavon. Nota: 6,5

Fernando

Soberano na proteção da faixa central do campo de defesa do Inter. E ainda apareceu na área do Grêmio para marcar um gol. Nota: 7

Thiago Maia

Ajudou na proteção do sistema defensivo. Mas deixou a desejar quando o Inter tinha a posse de bola. Saiu para a entrada de Bruno Henrique. Nota: 5,5

Wanderson

Levou vantagem em alguns momentos sobre Viery. Apesar do melhor rendimento, pouco produziu. Sua última participação foi cometer o pênalti. Nota: 5

Alan Patrick

Teve alguns lances de brilho técnico, mas também entregou menos do que o esperado. Teve a marcação atenta de Dodi e de outro jogador sempre que a bola o procurava. Cobrou o escanteio para o gol de Fernando. Nota: 6,5

Wesley

Perdeu um gol quase da marca do pênalti. Apesar do desperdício de uma grande oportunidade, fez uma boa partida enquanto teve fôlego. Sobrou no duelo contra João Pedro. Nota: 6,5

Borré

Um lance de perigo no segundo tempo. Mas também não teve muitas oportunidades em lances construídos por seus companheiros. Nota: 6,5

Bruno Henrique

Entrou para renovar o fôlego do meio-campo do Inter. Cometeu uma falta mais dura e levou o terceiro cartão amarelo. Nota: 5,5

Vitinho

Fez a jogada que resultou no escanteio que acabou no gol do empate do Inter. Como o restante do time cansou, ficou sem ser mais acionado. Nota: 6

Carbonero

Produziu um lance de perigo nos minutos que esteve em campo. Seguiu tendo vantagem contra a marcação do Grêmio. Nota: 5,5

Ronaldo

Entrou no final. Sem nota

Enner Valencia

Entrou no final. Sem nota