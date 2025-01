O reforço que pode fazer a diferença no time do Grêmio

Colombiano pode formar uma boa dupla com Villasanti.

Ele pode formar uma boa dupla com Villasanti . Qualifica a saída de bola e amplia o poder de marcação. É grande a expectativa para ver como ficará o meio-campo gremista pensado por Gustavo Quinteros.

Por outro lado, Marchesín está indo para o Boca Juniors . O clube argentino ampliou a proposta chegando a casa de R$ 10 milhões, um valor alto para um atleta de 36 anos. Pelo jeito, é um negócio bom para todos. O goleiro vai encerrar a carreira no seu país. O Boca quer um substituto para Romero, lesionado. E o Tricolor obtém os recursos que considera justo para a liberação.

Agora, o ideal é encontrar um substituto no mercado . Não é tarefa simples. Ou, quem sabe, dar sequência para Gabriel Grando .

