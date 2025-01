Grêmio faz consulta sobre situação de Tiago Volpi

A informação foi publicada inicialmente por César Luis Merlo, especialista em mercado sul-americano. Segundo o jornalista, Volpi estaria perto do acerto com o Grêmio .

Conforme fontes consultadas por ZH, o Tricolor procurou o jogador . O goleiro gostou da consulta e manifestou desejo em vir jogar no Grêmio . A questão que precisar ser resolvida é com o Toluca.

Ainda segundo fontes consultadas, o goleiro teria contrato até o meio do ano com o clube mexicano e precisa conseguir a rescisão para avançar nas tratativas com o Grêmio. Mas ele conta com uma cláusula que prevê uma renovação automática se atingir um número de jogos.