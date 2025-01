Grêmio lança documentário sobre passagem de Luis Suárez pelo clube

Luis Suárez atuou no Grêmio em 2023. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio lançou, na noite desta segunda-feira (20), um documentário sobre a passagem de Luis Suárez pelo clube. Com 1h15min de duração, o vídeo pode ser conferido no YouTube oficial do Tricolor.

A produção se chama Inolvidable - A história de Luis Suárez no Grêmio. "Com imagens exclusivas dos bastidores da passagem do atleta pelo Grêmio, o filme revela detalhes das negociações para a contratação de Suárez, além de relembrar a sua passagem marcante dentro de campo", diz a sinopse.

"A partir de dezenas de depoimentos de dirigentes, companheiros de equipe e staff, entre outras personalidades do esporte, Inolvidable - A história de Luis Suárez no Grêmio é um documento histórico de uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro", acrescenta.

— O futebol me encanta, não importa onde eu esteja. Ao longo da minha carreira, vivi muitas situações. Conheço muito de futebol. Sei como é o ambiente. E, claro, conheço a história do Grêmio. E, assim, conhecendo a história do Grêmio, é o que te faz tomar a decisão de vir — afirma Suárez nas suas primeiras falas para a produção.