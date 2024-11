O ponto que pode ser determinante para a permanência de Renato no Grêmio

O Grêmio pode ser fiel da balança na decisão do Brasileirão. Se o Tricolor tirar pontos do Palmeiras em São Paulo, o título do campeonato pode ficar muito próximo do Botafogo. A diferença atual é de seis pontos. O Verdão vem de derrota para o Corinthians. Depois de golear o Vasco, os cariocas recebem o Cuiabá no Nilton Santos.



Vamos combinar, que o Fogão é favoritaço no confronto. Ainda há um duelo direto entre os postulantes ao título no dia 26, antepenúltima rodada, também em São Paulo.