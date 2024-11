Individualidades resolvem a vida para o Inter

O Inter de Roger Machado está sendo construído na base da coletividade. Mas a vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma na noite desta terça-feira (5) foi construída pelas individualidades. O primeiro gol saiu com uma cobrança cirúrgica de Alan Patrick, vencendo Gustavo. Qualidade em estado puro para bater na bola. A confirmação do resultado veio com uma jogadaça de Wesley, que riscou a defesa do Tigre e fuzilou o goleiro Alisson.



No rol dos destaques da partida, vale ressaltar Gabriel Carvalho. O guri entrou muito bem no segundo tempo no lugar de Bruno Tabata.