Grêmio e Fluminense vivem um momento parecido

Passada a vitória fundamental sobre o Atletico-GO, o próximo desafio do Grêmio é o Fluminense no Maracanã. Tarefa dura encarar um gigante de igual tamanho, que também se debate para sair da parte de baixo da tabela. Aliás, os dois clubes estão passando por uma situação parecida. Oscilam muito. Seguem atormentados pelo fantasma do rebaixamento. Em condições normais, ambos poderiam estar brigando por algo melhor no campeonato.



No último final de semana, o Flu perdeu para o Vitória no Barradão, também adversário de Z-4. A vitória gremista sobre o lanterna do Brasileirão na Arena no último sábado (26) foi sofrida.