As questões que Roger Machado terá uma semana para resolver no Inter

Toda a discussão em torno da arbitragem do Gre-Nal, que ficará a cargo de Bruno Arleu de Araújo, não passa de condicionamento dos dois lados. É uma surrada tática de pressão por parte de Grêmio e Inter. Os dois clubes não gostaram da escala. Que ambos tratem de jogar futebol!



Na preparação para o jogo, a ausência de Thiago Maia por suspensão é o grande problema para Roger Machado resolver. A dúvida quanto à presença de Fernando, abre a possibilidade de ter Rômulo e Bruno Henrique nas duas primeiras funções no meio-campo. Claro, que a semana toda de trabalho vai deixar evidente a possibilidade de poder contar ou não com o volante.