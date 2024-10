O Inter trabalha para ter Ricardo Mathias em campo no Gre-Nal de 19 de outubro. O autor do gol do empate contra o Corinthians foi suspenso pelo STJD em quatro partidas por confusão no Brasileirão sub-20, que já chegou ao fim. Desta forma, há o debate jurídico sobre a utilização dele no duelo do profissional. Apesar do imbróglio, o clube acredita na liberação do jovem para o clássico.