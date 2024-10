As dúvidas de Roger no Inter passam pelo departamento médico

Analisando o cenário que se coloca para o Gre-Nal, o Inter vai precisar da semana de trabalho para ter certeza se poderá contar com Rogel, Fernando e Borré. Os três, um em cada setor da equipe, são peças fundamentais do esquema de Roger Machado.



A carência de zagueiros no elenco preocupa. Por isso, é fundamental a recuperação do uruguaio para formar dupla com Vitão. Vale lembrar que a bola aérea ofensiva do Grêmio é perigosa com Braithwaite e Diego Costa. A estatura de Rogel é um fator importante.