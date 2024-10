A justa escolha de Roger no Inter

De olho na final da Copa do Brasil com o Atlético-MG, o Flamengo deve preservar jogadores contra o Inter nesta quarta-feira (30). Vamos combinar que o Colorado não tem nada a ver com isso. Problema para o técnico Filipe Luís resolver.



A equipe de Roger Machado precisa manter a sequência positiva de resultados no Brasileirão para ficar mais próxima da vaga direta da Libertadores. O duelo com o rubro-negro é daqueles jogos que valem seis pontos, confronto direto pelo mesmo objetivo.