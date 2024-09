Depois das saídas de Bustos e Hugo Mallo, o Inter teve que correr atrás de laterais-direitos para completar a temporada. Vindo do Lanús da Argentina, Braian Aguirre já está em Porto Alegre para assumir a titularidade. Inclusive, já deve fazer a estreia no confronto com o Fortaleza na próxima semana, jogo atrasado do Brasileirão.