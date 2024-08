Inter reencontra o maior algoz da temporada no Beira-Rio

O Inter volta a encarar o seu maior algoz na temporada na noite desta quarta-feira (14). O organizado e eficiente time do Juventude é a pedra no sapato do Colorado com duas eliminações na temporada: Gauchão e Copa do Brasil. E quis o destino que Roger Machado, que deixou o time da Serra para trabalhar em Porto Alegre, ter de buscar a primeira vitória no comando do Inter contra sua ex-equipe.



Por fatores de dentro e fora de campo, a partida tem todos os ingredientes de um baita embate no Beira-Rio. Sem Bruno Henrique fora pelos amarelos, Wanderson pode ter a oportunidade de começar como titular. Com isso, Wesley cairia pelo lado direito.