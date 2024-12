Debate sobre permanência de Renato no Grêmio começa em Salvador

Renato tem chances de permanecer para 2025. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio começará em Salvador as conversas com Renato para definir seu futuro. O alívio pela permanência na Série A desanuviou o ambiente e já há sinais de que a renovação é uma possibilidade bem razoável. Fiquei com essa impressão, principalmente, depois de ouvir o vice de Futebol Antônio Brum no programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, nesta terça-feira (3).

Em determinado momento, Brum foi perguntado se a busca pelo octa gaúcho poderia pesar no momento de decidir pela renovação com um técnico de ótimo histórico no Estadual. Brum não só confirmou como lembrou que o calendário prevê uma pré-temporada de, no máximo, 12 dias, o que fará com que o Gauchão comece quase imediatamente depois das férias.

Há também uma ideia de que Renato, sem os atropelos causados pela enchente de maio, possa dar resposta no padrão daquelas que marcaram seus últimos anos na Arena, em que chegou à Libertadores. Há uma discussão interna no Grêmio para a permanência do técnico. Mas essa é uma decisão em que a palavra de Alberto Guerra terá o peso definitivo.

Uma análise que pode ser feita daqui, deste lado do balcão, indica o Gauchão histórico de 2024 como fator decisivo, mais até do que o baixo rendimento do time em boa parte da temporada e a repetição de erros táticos no campo.