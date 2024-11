Duelo contra o Juventude vale o ano de 2025 para o Grêmio

O Grêmio faz contra o Juventude, neste começo de noite de feriado, o jogo não deste ano, mas o do próximo. Tudo que o clube planeja para 2025 estará nos 90, 100 minutos desta quarta-feira (20), na Arena. Esta é daquelas partidas centrais. Vencer significa reduzir quase a zero a chance de cair para a Série B. Perder, ou até mesmo empatar, não significa condenação ao rebaixamento, mas cria um ambiente pesado, com uma pressão que empurra para um caminho muito perigoso.